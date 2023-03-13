واللا العبري يكشف عن موقف حكومة نتنياهو من تقديم تسهيلات للفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، عن قرار حكومة نتنياهو في تقديم تسهيلات للفلسطينيين، خلال شهر رمضان المبارك.

وأفاد موقع "والا" العبري، أن مسؤولين في حكومة الاحتلال اليمينية يعارضون تقديم أي تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان.

وبحسب الموقع العبري، فإن جيش الاحتلال والمستوى الأمني الإسرائيلي، أوصى المستوى السياسي في "إسرائيل" بتديم تنازلات وتسهيلات للفلسطينيين في شهر رمضان، لكن تم رفض الطلب.

وألمح أنه إذا أصر المستوى السياسي على عدم تقديم تسهيلات وخصوصاً بالنسبة للصلاة في المسجد الأقصى سيتم الدخول في دوامة عنف ستؤذي الفلسطينيين والإسرائيليين معًا.