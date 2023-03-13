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موريتانيا تنفي إجراءها أي اتصالات للتطبيع مع "إسرائيل"

الإثنين 13 مارس 2023 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
موريتانيا تنفي إجراءها أي اتصالات للتطبيع مع "إسرائيل"



نواكشوط/سما/

نفى وزير التجهيز والنقل الموريتاني، الناني ولد أشروقه، وجود أي اتصالات أو علاقات مع إسرائيل، بعد تداول أنباء عن مساع إسرائيلية لاستعادة العلاقات مع دول إسلامية بينها موريتانيا.

وقال ولد أشروقه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة في رده على سؤال حول الموضوع "لا علم لنا بعلاقات جديدة مع إسرائيل ووسائل إعلامنا لم تتحدث عنها وكذلك حكومتنا".

وأضاف: "لا نستطيع منع أحد من نشر ما يريد"، لافتا إلى أن الحكومة الموريتانية "لا تهتم بتتبع وتكذيب ما ينشر في الإعلام الدولي".

وتابع قائلا: "ليست لدينا علاقات مع إسرائيل.. ولا تربطنا أي اتصالات بها".

 
 
 
 

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد ذكرت أن إسرائيل "تجري محادثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، وهي موريتانيا وإندونيسيا والصومال والنيجر".

وتحدثت الصحيفة عن طلب رسمي تقدم به وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لألمانيا لاستخدام علاقاتها لمساعدة إسرائيل في تحقيق تقدم بالعلاقات مع موريتانيا.

وتعد موريتانيا ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تقيم علاقات مع إسرائيل على المستوى الدبلوماسي وذلك في عام 1999، قبل أن تعلق موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل عام 2009.

وفي العام 2010 قطعت موريتانيا علاقاتها رسميا مع إسرائيل وطردت سفيرها من نواكشوط ومنحت مهلة 48 ساعة لمغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين أراضيها.

#موريتانيا

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