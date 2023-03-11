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صحيفة عبرية: حزمة تسهيلات لتشجيع هجرة يهود فرنسا إلى "إسرائيل"

الأحد 12 مارس 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: حزمة تسهيلات لتشجيع هجرة يهود فرنسا إلى "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأحد، أن وزير ما يسمى الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير، سيغادر صباح اليوم، إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمر يهدف إلى تشجيع هجرة اليهود الفرنسيين إلى "إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي على خلفية انخفاض أعداد المهاجرين اليهود من فرنسا في السنوات الأخيرة بنسبة 42%.

ووفقًا للصحيفة، فإن سوفير سيطرح على يهود فرنسا حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي ستقدم لهم فيما يتعلق بالحياة في "إسرائيل" والحصول على فرص عمل مباشرة وتحسين أوضاع حياتهم، والعمل على دمجهم في المجتمع الإسرائيلي وسوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة بعد الموافقة على زياد الميزانية الخاصة بالوزارة بمبلغ 120 مليون شيكل.

وهذه الزيارة الثانية للوزير الإسرائيلي إلى فرنسا في غضون شهر على خلفية البيانات المقلقة - كما وصفتها الصحيفة - بشأن الانخفاض الحاد في هجرة اليهود من البلاد.

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