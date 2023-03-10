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"واشنطن بوست" تنشر فيديو ثلاثي الأبعاد يوضح كيف أطلق الاحتلال النار على المدنيين

السبت 11 مارس 2023 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن بوست" تنشر فيديو ثلاثي الأبعاد يوضح كيف أطلق الاحتلال النار على المدنيين



واشنطن/سما/

قامت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بتصميم ثلاثي الأبعاد لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، إذ تبين بعد التحليل أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار من عربة مدرّعة لمرّات متعددة، على مجموعةٍ من المدنيين الذين يحتمون بين مسجد وعيادة في نابلس.


وكان الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عدواناً في  22 شباط/فبراير الماضي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن  وقوع 11 شهيداً ، وإصابة العشرات.

وتبين الصحيفة، أنّ القوات الإسرائيلية، أثناء ردّها على ما زعمت أنه مُسلّح، أطلقت النار 14 مرّة على الأقل من داخل عربتها المدرّعة أثناء تحرّكها في أحد الشوارع ثم توقّفت بجوار جدارٍ قصير تجمّع خلفه مدنيون.

ويظهر التحليل، أنّ الجنود الإسرائيليين استمروا في إطلاق النار حتى بعد أن كان هؤلاء الأشخاص مرئيين من نوافذ السيارة.

الصحيفة، تحدّثت مع شاهدين على إطلاق النار، وحصلت على مقاطع فيديو غير منشورة من قبل للحادث من أحد المارة ومن الجيش الإسرائيلي أيضاً.

وجمع مراسل صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أدلةً مرئية في مكان الحادث لإعادة بناءه باستخدام برنامج ثلاثي الأبعاد، كما استعرض المراسلون أكثر من 30 مقطع فيديو جرى تصويره في نابلس في ذلك اليوم.

وقبل أيام، صدر تنديد أوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#واشنطن بوست #نابلس #مجزرة نابلس

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