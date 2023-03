"واشنطن بوست" تنشر فيديو ثلاثي الأبعاد يوضح كيف أطلق الاحتلال النار على المدنيين

قامت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بتصميم ثلاثي الأبعاد لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، إذ تبين بعد التحليل أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار من عربة مدرّعة لمرّات متعددة، على مجموعةٍ من المدنيين الذين يحتمون بين مسجد وعيادة في نابلس.



وكان الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عدواناً في 22 شباط/فبراير الماضي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع 11 شهيداً ، وإصابة العشرات.

وتبين الصحيفة، أنّ القوات الإسرائيلية، أثناء ردّها على ما زعمت أنه مُسلّح، أطلقت النار 14 مرّة على الأقل من داخل عربتها المدرّعة أثناء تحرّكها في أحد الشوارع ثم توقّفت بجوار جدارٍ قصير تجمّع خلفه مدنيون.

ويظهر التحليل، أنّ الجنود الإسرائيليين استمروا في إطلاق النار حتى بعد أن كان هؤلاء الأشخاص مرئيين من نوافذ السيارة.

الصحيفة، تحدّثت مع شاهدين على إطلاق النار، وحصلت على مقاطع فيديو غير منشورة من قبل للحادث من أحد المارة ومن الجيش الإسرائيلي أيضاً.

We collected over a 1000 photos and geospatial data of the location of the shooting, we used these materials to create a scaled 3D mesh using photogrammetry software. pic.twitter.com/YgwPhS98GU