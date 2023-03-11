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إعلان هام من وزارة الداخلية بغزة للمواطنين

السبت 11 مارس 2023 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان هام من وزارة الداخلية بغزة للمواطنين



غزة/سما/

أصدر مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم السبت11/3/2023م، اعلانا هاماً للمواطنين بشأن استقبال الشكاوى وكافة قضاياهم المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأجهزتها، ومنتسبيها.

وذكر المكتب في الإعلان أن اللواء ماهر بنات المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، سيستقبل شكاوى المواطنين وكافة قضاياهم المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأجهزتها، ومنتسبيها.  

وأضاف أنه سيستقبل الشكاوي في مكتب المراقب العام بمحافظة غزة - مقابل البوابة الشمالية لمجمع الشفاء الطبي - عمارة عرفات - صيدلية الأهالي- الطابق الأول، يوم الإثنين، الموافق 13 مارس، من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.

#غزة

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