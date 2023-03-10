"التربية": إعلان استقطاب وظائف تعليمية في دولة قطر

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، عن استقبال طلبات التقدم للوظائف التعليمية في دولة قطر لكلا الجنسين للعام الدراسي القادم 2023/2024 حسب الشواغر المبينة في الإعلان، اعتبارًا من تاريخ 08/03/2023 ولغاية أسبوع فقط.

وقالت الوزارة في بيان إن الإعلان جاء في إطار العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر الشقيقة.

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ونشرت تفاصيل الترشح:

درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص بتقدير لا يقل عن جيد جدًا وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا ولديه مؤهل تربوي وخبرة تدريس لا تقل عن 3 سنوات.

درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا ولديه خبرة تدريس لا تقل عن 5 سنوات.

أن يكون المرشح على رأس عمله. أن يتقن مهارات الحاسوب.

الاحتياج من التخصصات

1 العلوم الشرعية ذكور

2 اللغة العربية إناث

3 الرياضيات ذكور/إناث

4 كيمياء ذكور

5 أحياء ذكور/إناث

6 الحاسب الآلي ذكور/إناث

7 مسار علمي (معلم طفولة) إناث

8 مسار ادبي (معلم طفولة) إناث

9 تربية خاصة ذكور

ملاحظة: يتم تقديم طلبات التوظيف عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية (http://tawtheef.edu.gov.qa) مع إرفاق المستندات المطلوبة، مع العلم أنه سيتم رفض الطلب في حال وجود نواقص أو عدم وضوح المستندات.

الإجراءات

الخضوع لاختبار آلي في المادة Online.

خضوع الناجحين في الاختبار إلى المقابلة الشخصية. من يتم اختيارهم بشكل نهائي يخضعون لدورة تدريبية داخل دولة قطر.

الملاحظات التي يتم التركيز عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية:

إرفاق المستندات كاملة وبصورة واضحة. إرفاق شهادة "لمن يهمه الأمر" بأن المرشح ما زال على رأس عمله مع ضرورة تدوين تاريخ الالتحاق وتاريخ صدور الكتاب.

أن تكون الخبرة في مجال التدريس معتمدة حسب الأصول.

إرفاق كشف العلامات والشهادة. استبعاد الدراسة عن بعد (الانتساب) كالجامعات المفتوحة.

استبعاد المؤهلات التي لا تحتوي على تقدير في المؤهل. لا يشترط التعاقد مع جميع المجتازين في المقابلة.

أن يقوم المرشح للوظيفة الأكاديمية بتجهيز درس مصغر لعرضه أثناء المقابلة.

أن يكون المرشح لائقًا صحيًا لتفادي حضوره إلى دولة قطر وعدم اجتيازه الفحص الطبي. ينتهي سريان الإعلان بعد أسبوع من تاريخ 08/03/2023.

تحديد مكان الإقامة (الضفة الغربية / قطاع غزة).

إرفاق شهادة "خلو سوابق".