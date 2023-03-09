  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

اتهام: قتل قريبه محمد عماش إثر خلاف على معطف

الخميس 09 مارس 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام: قتل قريبه محمد عماش إثر خلاف على معطف



القدس المحتلة / سما /

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ رماح عماش (23 عامًا) من سكان جسر الزرقاء، بتهمة قتل المرحوم محمد عماش من القرية، إثر خلاف على معطف.

وبحسب لائحة الاتهام فإن "المتهم وأفراد أسرته يسكنون بجوار منزل الضحية، حيث يوجد نزاع قديم بين المتهم والضحية، وهم أبناء خالات".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في يوم 3 شباط/ فبراير 2023، وصل أصدقاء شقيق المتهم إلى المقهى القريب من منزل المتهم، وعند خروجهم تهجّم عليهم أصحاب الضحيّة وقاموا بانتزاع معطف أحدهم بالقوة. كان المتهم شاهدًا على هذا الخلاف، وهو متواجد على سطح البيت، فقرّر قتل الضحية بسبب النزاع القديم وقضية التعرّض لأصدقاء أخيه. قام المرحوم وأصحابه بشتم المتهم وأصدقائه الذين صعدوا إلى السقف حيث كان المتهم متواجدًا. أخرج المتهم مسدس وأطلق النار من سقف المنزل تجاه المرحوم، عدة طلقات، من مسافة حوالي 17 مترًا، وبعد ذلك مباشرة، نزل المتهم من سقف المنزل وفرّ من مكان الحادث. أصابت إحدى الرصاصات التي أطلقها المتهم الضحية برأسه. تمّ نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة، وبعد حوالي ساعتين أُعلن عن وفاته".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: "مقاوم فلسطيني" في جنين يثير تفاعلا كبيرا خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي: احتقان كبير في "الجيش".. طيارون لهاليفي: نحن في حالة حرب

اغتيال خروشة.. هآرتس: "أمر استثنائي".. مسلحون فلسطينيون من شراكة الأحزاب إلى شراكة المدن

رسالة تحذير لنتنياهو: بن غفير يدفع لاندلاع انتفاضة ثالثة ويجب عزله

مصر تعدل قانون الجنسية

مسؤولون أميركيون يلغون مشاركتهم في مؤتمر سيحضره سموتريتش

غزة: قيادة الجهاد الإسلامي تستقبل السفير العمادي

الأخبار الرئيسية

image_processing20230309-1071-ajocai

صورة : الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن شهداء عملية جبع

احتجاجات واسعة في اسرائيل.. انتشار 3000 شرطي ونتنياهو سيطير بطائرة هليكوبتر

D93E997B-EFAB-420B-9761-ED6EC51E4B30

صورة : جيش الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين في جبع قضاء جنين

6e0f49f2-c0e6-4b0d-ac93-b2006f316cb0

إعلام إسرائيلي: احتقان كبير في "الجيش".. طيارون لهاليفي: نحن في حالة حرب

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الخميس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية