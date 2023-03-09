اتهام: قتل قريبه محمد عماش إثر خلاف على معطف

القدس المحتلة / سما /

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ رماح عماش (23 عامًا) من سكان جسر الزرقاء، بتهمة قتل المرحوم محمد عماش من القرية، إثر خلاف على معطف.

وبحسب لائحة الاتهام فإن "المتهم وأفراد أسرته يسكنون بجوار منزل الضحية، حيث يوجد نزاع قديم بين المتهم والضحية، وهم أبناء خالات".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في يوم 3 شباط/ فبراير 2023، وصل أصدقاء شقيق المتهم إلى المقهى القريب من منزل المتهم، وعند خروجهم تهجّم عليهم أصحاب الضحيّة وقاموا بانتزاع معطف أحدهم بالقوة. كان المتهم شاهدًا على هذا الخلاف، وهو متواجد على سطح البيت، فقرّر قتل الضحية بسبب النزاع القديم وقضية التعرّض لأصدقاء أخيه. قام المرحوم وأصحابه بشتم المتهم وأصدقائه الذين صعدوا إلى السقف حيث كان المتهم متواجدًا. أخرج المتهم مسدس وأطلق النار من سقف المنزل تجاه المرحوم، عدة طلقات، من مسافة حوالي 17 مترًا، وبعد ذلك مباشرة، نزل المتهم من سقف المنزل وفرّ من مكان الحادث. أصابت إحدى الرصاصات التي أطلقها المتهم الضحية برأسه. تمّ نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة، وبعد حوالي ساعتين أُعلن عن وفاته".