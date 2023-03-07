حماس: نحن في أتون تصعيد.. وتدخل المقاومة بغزة سيكون مرهونا بهذا الأمر..

غزة/سما/

أكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، مساء اليوم، أن حكومة الاحتلال بسلوكها تدفع الأمور إلى تصعيد ليس فقط في فلسطين بل في المنطقة.

وقال قاسم في مقابلة مع قناة الميادين: "نحن في أتون تصعيد متدرج كبير بخلاف كل ما تتحدث عنه واشنطن زوراً من خفض للتصعيد.

وأضاف:" في مقابل السياسة الإسرائيلية التي قد تدفع باتجاه الانفجار الكبير هناك تعاظم للمقاومة وحالة الاشتباك، مؤكداً على أن المقاومة في غزة وتحديداً كتائب القسام قالت إنّ صبرها آخذ في النفاد أمام الاعتداءات الإسرائيلية.

ولفت قاسم إلى أن المقاومة جاهزة وتعد نفسها لساعة تدخلها في حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمر، مشيرا إلى أن المقاومة في غزة توفر أرضية صلبة للفعل المقاوم في الضفة الغربية وتوفر له كل ما يلزم.

ونوه المتحدث باسم حماس إلى أن تدخل المقاومة في غزة سيكون مرهونا بالاساس بضمان استمرار الفعل المقاوم وتصاعده بالضفة الغربية واعطاءة الفرصة الكاملة للانتشار في كامل أنحاء الضفة والقدس والداخل المحتل.

وقال إنّ "الثمن الذي سيدفعه الاحتلال في حال أي مواجهة مع غزة لن تستطيع حكومته أو جيشه تحمله"، معقباً أنّ "الاحتلال مرعوبٌ من تدخل غزة في هذه المعركة وهو يُحرك الوساطات خشيةً من ذلك".وأشار إلى أن الموقف الأميركي هو دائماً موقف داعم للاحتلال وبالتالي لا يمكن التعويل عليه أبداً.

وعن الموقف الأميركي، قال المتحدث باسم حركة حماس إنّ "الموقف الأميركي هو دائماً موقف داعم للاحتلال وبالتالي لا يمكن التعويل عليه أبداً".