فيديو.. تشيلسي يعبر عقبة دورتموند ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح فريق تشيلسي في تأمين بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في مباراة الإياب من دور الـ16 بعد أن خسر ذهابًا بهدف نظيف.

سجل هدفي البلوز في مباراة اليوم كلًا من رحيم سترلينج، بالإضافة إلى الألماني كاي هافيرتز من ركلة جزاء.

شهدت المباراة في بدايتها تحفظ من جانب فريق تشيلسي، والذي لم يهاجم دورتموند بشراسة إلا بعد مرور حوالي نصف ساعة من المباراة، ثم سنحت له أكثر من فرصة خطيرة كانت أبرزها تسديدة كاي هافيرتز التي اصطدمت بالقائم الأيسر.

بعدها بدأ البلوز بالتقدم ومحاولة اختراق دفاع دورتموند ولم ينجح في هز الشباك إلا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، حيث عاد سترلينج من محاولته الفاشلة لتسديد الكرة ليسيطر عليها ويسددها بقوة من جديد لتسكن شباك الحارس أليكساندر ماير.

في بداية الشوط الثاني حاول دورتموند أن يُبادل تشيلسي الهجمات، ولكن جاء الخبر السئ في الدقيقة 53 بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء ضد المدافع فولف بعد مراجعة الفار حيث اصطدمت الكرة بيده، وتقدم هافيرتز للتسديد لكنها اصطدمت بالقائم، قبل أن يُقرر الحكم إعادة الركلة لتقدم ماير عند تنفيذها، وفي المرة الثانية نجح هافيرتز في هز الشباك.

أصبح على بوروسيا دوتموند الضغط للتسجيل ومحاولة البقاء في البطولة، وسنحت أكثر من محاولة خطيرة لجود بيلينجهام وجيريرو، وأجرى المدرب إيدين تيرزيتش تغييرات هجومية لمحاولة تسجيل الهدف الذي يُعيد الفريق للبطولة.

تقدم دورتموند بأكمله للهجوم بينما حاول تشيلسي مع بوتر الحفاظ على تفوقه في النتيجة، ونجح بالفعل في تمرير الدقائق الأخيرة بلا مشاكل ليصعد الفريق الأزرق إلى ربع نهائي دوري الأبطال.