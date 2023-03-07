"كتيبة طولكرم" تنفذ عملية نوعية "وعرين الأسود" تتصدى لقوات الاحتلال

طولكرم/نابلس/سما/

أعلنت كتيبة طولكرم "الرد السريع"، فجر اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية على مستوطنة بيت حيفر، فيما قامت مجموعات "عرين الأسود" بالتصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها المنطقة الشرقية في نابلس.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان مقتضب: "جنود الرد السريع ينفذون عملية نوعية على مستوطنة بيت حيفر ويطلقون النار من مسافة صفر على بيوت ومنازل المستوطنين في تمام الساعة 12:04 ونؤكد بوجود إصابات مباشرة في صفوف العدو".

وأكدت عرين الأسود في بيان مقتضب قيام مجموعاتها بالتَّصدي والإشتباك مع قوات الإحتلال بصلياتٍ من الرَّصاص عُقب إقتحامِهم المنطقة الشرقية في نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي أحمد صقر "أبو بصير" بعد مداهمة منزله في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.