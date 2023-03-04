إصابة عدد من المواطنين في هجوم للمستوطنين على بلدة حوارة (فيديو)

نابلس/سما/

أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، مساء اليوم الإثنين، خلال هجوم للمستوطنين الإرهابيين على بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 31 مواطنا أصيبو جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، اصابة مسن بحجر بالرأس نقل إلى رفيديا، 5 اختناق بالغاز نقلوا إلى طوارئ ابن سينا من بينهم طفله 4 سنوات، 25 حالة اختناق بالغاز عولجت ميدانيا.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن ستة مواطنين، بينهم أطفال، أصيبوا بحجارة المستوطنين، فيما أطلق مستوطن الرصاص الحي صوب مركبة في البلدة، دون وقوع إصابات.

وأضاف دغلس أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

يذكر أن المستوطنين نفذوا مساء الأحد الماضي، السادس والعشرين من شهر شباط المنصرم، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد المواطن سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.