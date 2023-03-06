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فيديو.. ريال مدريد يتعادل سلبياً مع بيتيس في الدوري - سما الإخبارية

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فيديو.. ريال مدريد يتعادل سلبياً مع بيتيس في الدوري

الإثنين 06 مارس 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يتعادل سلبياً مع بيتيس في الدوري



وكالات / سما /

تعادل فريق ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس سلبياً بدون أهداف ضمن فعاليات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف ريال بيتيس على ملعبه منافسه ريال مدريد، وتمكن رجال المدرب التشيلي مانويل بيليجريني من الخروج بنقطة أمام حامل اللقب نسخة الموسم الماضي.

وفشل فريق ريال مدريد في فك طلاسم دفاعات ريال بيتيس الصلبة رغم محاولات البرازيلي فينيسيوس جونيور الفردية في بعض الأحيان وسط تألق أيضاً الحارس كلاوديو برافو.

وكان ريال مدريد قد سجل هدفاً مبكراً في شوط المباراة الأول وبالتحديد في الدقيقة 12 عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، ولكن أُلغى بداعي التسلل بعد عودة سيلار سوتو حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو “الفار”.

وحاول ريال مدريد في الشوط الثاني خطف هدف الفوز ولكن فشل في تحقيق ذلك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 53 في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة، بينما وصل ريال بيتيس للنقطة 41 في المركز الخامس.

#فينيسيوس جونيور #ريال مدريد #ريال بيتيس #الدوري الاسباني

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