فيديو.. ريال مدريد يتعادل سلبياً مع بيتيس في الدوري

تعادل فريق ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس سلبياً بدون أهداف ضمن فعاليات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف ريال بيتيس على ملعبه منافسه ريال مدريد، وتمكن رجال المدرب التشيلي مانويل بيليجريني من الخروج بنقطة أمام حامل اللقب نسخة الموسم الماضي.

وفشل فريق ريال مدريد في فك طلاسم دفاعات ريال بيتيس الصلبة رغم محاولات البرازيلي فينيسيوس جونيور الفردية في بعض الأحيان وسط تألق أيضاً الحارس كلاوديو برافو.

وكان ريال مدريد قد سجل هدفاً مبكراً في شوط المباراة الأول وبالتحديد في الدقيقة 12 عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، ولكن أُلغى بداعي التسلل بعد عودة سيلار سوتو حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو “الفار”.