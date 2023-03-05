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بعد تسريب تسجيل صوتي لـ"بن غفير".. تقديرات إسرائيلية: شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية

الإثنين 06 مارس 2023 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تسريب تسجيل صوتي لـ"بن غفير".. تقديرات إسرائيلية: شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية



القدس المحتلة / سما /

 قال مسؤولون كبار في الشرطة الإسرائيليةـ، الليلة الماضية، إنه ليس لديهم الطاقة لتحمل تصعيد جديد في القدس المحتلة يضاف إلى الأحداث الجارية ومنها الاحتجاجات المستمرة ضد "الإصلاحات القضائية".

ويأتي هذا التذمر بعد جلسة تقييم أمني أجراها ما يسمى وزير الأمن القومي إيتامار بن غفيرـ، حول الاستعدادات لشهر رمضان من قبل الشرطة الإسرائيلية، وجهاز الشاباك.

وأثار النقاش جدلًا لأنه عقد في غرفة اجتماعات حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير، داخل مقر الكنيست، قبل أن ينقل لمكان آخر بعد أن التقطت صورة له.

وسرب خلال النقاش تسجيل صوتي لـ "بن غفير"، قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين في العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان، معتبرًا إياها خطوة "مجنونة، واستسلام للإرهاب".

وقال مسؤول في الشرطة الإسرائيليةـ، إن القرار النهائي سيكون بيد الحكومة وفق التقييم الأمني للأوضاع.

وخلال النقاش طلبت الشرطة الإسرائيلية نشر الآلاف من عناصرها في القدس تحسبًا لأي تصعيد خلال شهر رمضان.

وقال ضابط كبير: "شهر رمضان سيشكل تحديًا كبيرًاـ، خاصة وأنه يأتي في وقت تستمر فيه الاحتجاجات، إلى جانب الاستعداد لأي نشاط عملياتي لأي سيناريو قد يحدث في رمضان".

وتقدر الشرطة الإسرائيلية أن شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية، خاصة وأنه يتزامن مع نية الأسرى الفلسطينيين إعلان إضراب شامل.

وتوقع مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن تطلب تعزيزات من الجيش.

"القدس

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