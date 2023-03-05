موعد وصول العمادي إلى غزة لتجديد المنحة القطرية

غزة/سما/

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأحد، بأن السفير القطري محمد العمادي سيصل قطاع غزة، يوم غد الاثنين، عبر حاجز ايرز/بيت حانون.

وتأتي زيارة العمادي لبحث تجديد المنحة القطرية، كما سيتخللها لقاء بعض المسؤولين في القطاع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد، أن السفير القطري محمد العمادي سيصل تل أبيب في ساعات المساء ضمن مساعي خفض حالة التوتر في المنطقة.

ووفقاً لقناة كان العبرية، يصل السفير القطري محمد العمادي إلى تل أبيب مساء اليوم، وسيلتقي بكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية - كما يتوقع أن يدخل العمادي في وقت لاحق إلى قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن زيارة العمادي ستركز على محاولة إبعاد قطاع غزة عن دوامة التصعيد خلال شهر رمضان.