مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بكشف ما قال إنها أكاذيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الجهوزية العسكرية ضد إيران.



وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر، مساء اليوم الأحد: "إذا لم يكف نتنياهو عن الكذب بشأن الجهوزية في الموضوع الإيراني، فسأضطر لشرح كل الثغرات والإهمال الذي كان مسؤولا عنه حتى قمنا بتغييره"، في إشارة لخسارة نتنياهو الانتخابات وصعود "حكومة التغيير" عام 2021 التي تناوب على رئاستها نفتالي بينيت ولابيد واستمرت لمدة عاما ونصف العام قبل أن يعود نتنياهو أواخر 2022 على رأس ائتلاف يميني متشدد.



وأضاف لابيد: "أقترح عليه ألا يتحدث كثيرا عن هذه القضية، وقبل كل شيء أن يفعل المزيد".

وعبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلق كبير بشأن التحركات التي قد تتخذها "اسرائيل" في ضوء التطورات الأخيرة وتهاجم ايران .

لهذا السبب، تقول صحيفة يديعوت احرنوت، ارسلت الإدارة الامريكية إلى إسرائيل ، اثنين من كبار الشخصيات في البنتاغون - رئيس الأركان الأمريكي ووزير الدفاع - لإجراء محادثات أمنية مع الدوائر العسكرية في تل ابيب بشأن الملف الايراني .

والسبب في ذلك ، بحسب مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ، هو أن البيت الأبيض والبنتاغون يخشون أن تفاجئ الحكومة الحالية في اسرائيل الولايات المتحدة وتجرها إلى صراع عسكري في الشرق الأوسط ، في حين أن الولايات المتحدة تستثمر الدول وحلفاؤها معظم مواردهم في أوكرانيا وفي تصعيد الصراع "البارد" مع الصين.

من وجهة نظر أمريكية ، الوضع الآن مشابه لما كان عليه في 2010-2012 ، عندما كان باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة ، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم وزير الجيس إيهود باراك يخططون لمهاجمة إيران.

لهذا السبب وصل رئيس الأركان للجيش الأمريكي ، الجنرال مارك ميلي ، إلى إسرائيل يوم الخميس الماضي بدعوة من رئيس الأركان هرتسي هاليفي. بعده مباشرة ، في يوم الخميس القادم ، سيأتي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل في زيارة سريعة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، سئل نتنياهو في مقابلة مع القناة "14" الإسرائيلية عن رأيه في تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" تزعم عثور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي في إيران على يورانيوم تم تخصيبه إلى مستوى 84% - فقط 6% بعيدا عن المستوى المطلوب لتطوير سلاح نووي.



وقال نتنياهو إنه "واثق من أن لدى إسرائيل القوة لمواجهة المؤامرة الإيرانية لتدمير المشروع الصهيوني".



وأضاف نتنياهو: "ما لا يعرفه الجمهور هو أنني عقدت ثمانية أو تسعة اجتماعات منفصلة في الأسابيع القليلة الماضية ويمكنني أن أقول بوضوح إننا سنفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على القدرة لتدمير دولة إسرائيل".



يشار إلى أن إيران كانت قد نفت تقرير "بلومبرغ"، وقالت إنه حتى الآن أجهزة الطرد المركزي لديها تهدف إلى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% على الأكثر.