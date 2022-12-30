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الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية القدس المزدوجة

الأحد 05 مارس 2023 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية القدس المزدوجة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عزمه  مصادرة وهدم منزل منفذ عملية القدس المزدوجة الأسير إسلام فروخ.

وقال المتحدث باسم الجيش إن” القيادة المركزية للجيش وقعت على أمر بمصادرة وهدم منزل منفذ عملية القدس فروخ، التي أدت لمقتل مستوطنين اثنين وإصابة العشرات بجروح”.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد رفض الاستئناف المقدم من عائلة فروخ.

الجدير ذكره، أن الأسير إسلام فروخ من سكان بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وتتهمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية تفجير محطة الحافلات في مدينة القدس المحتلة في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وكان فروخ نفى التهم الموجهة إليه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال جلساته محاكمته وفقاً لوالده حربي فروخ.

وأكد الأسير فروخ عدم انتمائه لأي فصيل سياسي، وهو فقط “مسلم مقدسي فلسطيني” وليس له علاقة بما ينشره الاحتلال.

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #اسلام فروخ

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