مشعل: الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان

الدوحة/سما/

قال رئيس حركة حماس اقليم الخارج، خالد مشعل، مساء اليوم السبت، ان الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان ونحن مقبلون على أيام ساخنة بسبب استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه.

وأضاف مشعل في لقاء الكتروني: "ان حكومة نتنياهو المجرمة لها ثلاثة عناوين في أجندتها: الأول حسم الصراع على القدس والأقصى والضفة الغربية"، مؤكداً أن "السلم لا يتحقق بدون مقاومة ولن يدوم دون قوة تحميه".

وأشار إلى أن الاحتلال لم يجلب للدول العربية سوى الخراب نتيجة العلاقة السياسية معه، وان الأوضاع قد تتدهور بفعل استمرار عدوانه وتصاعده.

وأردف:" يجب على الفلسطينيين التوحد في أرض المعركة، والميدان يوحدنا، وأمام حكومة البلطجيين لا بدّ من توحدنا، كما توحدت المقاومة في نابلس وجنين وغزة وغيرها".

ولفت إلى أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان ونحن مقبلون على أيام ساخنة، والشعب الفلسطيني يعلم أنه لا استرداد للوطن إلا بالمقاومة بأشكالها كافة".

وحول التطبيع أكد مشعل انه: "مضرّ بالتاريخ والحاضر ومكانة الأمة، والأمن القومي لشعوب المنطقة والتطبيع يهدف التخريب في بلاد العرب، والتطبيع طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني". وأشار أن الاحتلال لم يجلب للدول العربية سوى الخراب نتيجة العلاقة السياسية معه.

ووجه رئيس حماس في الخارج رسالة للمطبعين قائلاً: "أقول للمطبعين الاحتلال غراب لن يجركم الا لجيف الكلاب، ونصيحتي لأبناء الأمة أن نتجاوز خلافاتنا البينية كدول وشعوب؛ فنحن أمة واحدة ويجب أن نعالج خلافاتنا بالإخوة والحوار".

وشدد ان الصراع الرئيسي يجب أن يبقى مع الاحتلال والمستعمرين للأمة، ويجب تجديد وحدة الأمة العربية والإسلامية، وقال "هي دعوة لكل أبناء أمتنا أن للحوار؛ فالتعاون والتنسيق وحل الأزمات البينية بطرق عاقلة دون تدخل الأعداء".

وأكد ان حماس لم ولن تدخل بشأن أحد، داعيًا حكام منطقتنا بـ "الرفق بشعوبهم الطيبة، ليجدوها خير سند ودعم وعون لهم".