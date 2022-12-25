بن غفير: الفوضويون يريدون إحراق تل أبيب.. لابيد: مهرج التيكتوك الخطير يواصل التحريض

القدس المحتلة/سما/

قال ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير،ان الفوضويون يريدون إحراق تل أبيب في اشارة إلى "المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو".

وأضاف بن غفير في بيان من داخل غرفة قيادة الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم: " إنهم يصرخون فليستمروا بالصراخ، جئت إلى هنا لتنفيذ سياستي ولا أنوي الاعتذار، وحالياً الأمور تسير كما ينبغي".

وفي سياق متصل شن زعيم المعارضة يائير لابيد هجوما حادا على بن غفير قائلا: "يواصل بن غفير، مهرج التيكتوك الخطير التحريض على العنف وتشجيعه.

وأضاف:" لم يحدث من قبل بأن يحرض وزير علنًا على نشوب مواجهة بين الشرطة والجمهور.

واحتل ربع مليون مستوطن شوارع كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وتستمر التظاهرات الحاشدة للاسبوع التاسع توالياً، والتي انطلقت لتعارض التعديلات القضائية التي يريد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقرارها.

وتحدّثت القناة 13 الإسرائيلية عن أنّ آخر التقديرات تشير إلى أنّ "هناك 160 ألف متظاهر في شوارع تل أبيب" وحدها، ويفترض أن تلقي الوزيرة السابقة ليمور لفنات كلمة في شارع "كبلان" الرئيسي، الذي أصبح الموقع الأسبوعي لأضخم مظاهرات شهدها الكيان في تاريخه.

وفي تظاهرة حيفا، يفترض أن يلقي عضو الكنيست ميراف ميخائلي كلمة، كما يفترض أن يلقي عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، الذي لم يشارك حتى الآن في التظاهرات، كلمة مساء اليوم في أشدود. وكذلك في هرتسيليا، سيلقي رئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق يائير لابيد كلمة، بحسب إعلام الاحتلال.

ويبدو أنّ قيادة المعارضة الإسرائيلية باتت تركّز على توزيع حراكها في أكثر من مدينة، إذ من المقرر أن يحصل تجمّع للمستوطنين في القدس المحتلة، مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتوسغ، حيث ستلقي عضو الكنيست السابقة يولي تامير كلمة هناك.

وستجري تظاهرات في 95 نقطة، من بينها للمرة الأولى أيضاً في "بيت يام"، وفق إعلام الاحتلال. ولفت إلى أنّه يفترض أن تحتل التظاهرات المدن المحتلة الرئيسية منها حيفا، القدس المحتلة، بئر السبع، أفرات، نتانيا، هرتسيليا وبيت شمس.