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5 آلاف أميركي يوقعون على عريضة تطالب بمنع دخول سموتريتش إلى الولايات المتحدة

السبت 04 مارس 2023 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 آلاف أميركي يوقعون على عريضة تطالب بمنع دخول سموتريتش إلى الولايات المتحدة



واشنطن / سما /

وقع أكثر من خمسة آلاف أميركي على عريضة تطالب بمنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول الولايات المتحدة الأميركية والغاء تأشيرة دخوله .

 وتطالب العريضة وزارة الخارجية الأميركية باتخاذ خطوات أبعد من مجرد إدانة تصريحات سموتريتش بتنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وأشارت إلى قيام مستوطنين بهجمات منظمة على البلدات والقرى الفلسطينية، ونشر الرعب واحراق المنازل في حوارة، وبورين، وزعترة.

 وقالت العريضة: لم يمض سوى أسبوع على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في نابلس، التي راح ضحيتها 11 فلسطينيا، وجرح أكثر من 100 في وضح النهار، ليخرج سموتريتش بالتحريض على محو قرية حوارة الفلسطينية

#الولايات المتحدة #سموتريتش

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