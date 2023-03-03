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العمادي يصل غزة الاثنين المقبل لبحث هذه الملفات..

السبت 04 مارس 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يصل غزة الاثنين المقبل لبحث هذه الملفات..



غزة / سما /

من المقرر أن يصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل 6 مارس 2023.

وأفادت مصادر صحفية، بأن السفير محمد العمادي سيصل غزة الاثنين المقبل عبر حاجز بيت حانون، "إيرز" لبحث عدد من الملفات.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن زيارة العمادي لمتابعة سير عمل المشاريع التي تشرف عليها اللجنة القطرية، إضافة إلى الاجتماع مع المسؤولين المحليين والدوليين في القطاع.

يشار إلى أن السفير القطري يزور قطاع غزة بشكل متواصل لمتابعة المشاريع التي تشرف عليها اللجنة القطرية، والاشراف أحياناً على صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة، إضالة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين.

#السفير العمادي

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