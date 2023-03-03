  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة

الجمعة 03 مارس 2023 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة



القدس المحتلة/سما/

شن السفير الأمريكي لدى "إسرائيل"، توم نيدس، هجومًا على وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" بعد التصريحات التي طالب فيها بمحو قرية حوارة تماشيًا مع الاعتداءات التي شهدتها القرية من قبل المستوطنين.

ووصف السفير "نيدس" سموتريتش بالغبي، مشيرًا إلى أن لدى الأخير رحلة إلى واشنطن مع "داني نيفه” ولو كان الأمر بيده لألقى به من الطائرة".

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، مساء اليوم، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعتبر الآن شخصًا غير مرغوب فيه، بعد الموقف الأميركي والدولي من تصريحاته التي دعا فيها لمحو بلدة حوارة جنوب نابلس.

ونقلت قناة 12 العبرية عن المسؤول قوله، إن الإدارة الأميركية لم تكن متحمسة له حتى قبل هذه التصريحات، وبعد أن أطلقها قررت مقاطعته وعدم الاجتماع معه خلال زيارته لواشنطن الأحد.

وأضاف: "منذ تلك التصريحات لم يتوقف الهاتف عن الرنين في مكتب رئيس الحكومة".

وأشارت القناة العبرية، إلى كلمات نيدس، الذي وصف في محادثة مغلقة مع مسؤول إسرائيلي، بأنه "غبي"، ممازحًا أنه لو كان بإمكانه أن يلقي به من الظائرة التي ستقله من الولايات المتحدة لفعل ذلك.

ونفت السفارة الأميركية تلك الأقوال المنسوبة للسفير نيدس.

وهاجم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" الأربعاء الماضي وزير مالية الاحتلال، داعيًا “نتنياهو” و”مسؤولين إسرائيليين” آخرين للتنديد بهذه التصريحات.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فإن تصريحات سموتريتش "مثيرة للاشمئزاز وغير لائقة وتصل إلى حد التحريض على العنف".

وتأتي التعليقات كما ورد، بعد أن أُعجِبَ وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بتغريدة لنائب رئيس مستوطنات شمال الضفة الغربية دعا فيها إلى محو قرية حوارة قبل ساعات من انتهاء الاعتداءات هناك.

ورفض سموتريش الاعتذار عن الإعجاب، قائلا في مؤتمر دي ماركر: "لماذا أحببت التغريدة؟ لأنني أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة، موضحًا أن "الدولة هي التي يجب أن تمحوها"، بحسب وصفه.

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

وفاة شاب ثالث من غزة قبالة السواحل اليونانية

أنصار إسرائيل في الكونغرس الأميركي يطالبون الأمم المتحدة بطرد فرانشيسكا ألبانيز

جيش الاحتلال يعترف بفشله بالوصول إلى منفذ عملية حوارة ويتخذ قرارا..

لليوم الثاني.. مكافحة حريق في أكبر مكب للنفايات بغزة وتحذير من كارثة بيئية

تصريحات مسؤول بـ”القوات اللبنانية” حول الشيعة تُشعل أزمة حادة مع حزب الله: عبارات مُقزّزة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

F190406FF005-e1564318624746

أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة

photo_2023-03-03_19-33-59

إدارة سجون الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسير زكريا الزبيدي

يديعوت: الجيش الإسرائيلي يواجه شرخاً كبيراً

GettyImages-1228329439

النخالة: المقاومة بالضفة تمكنت من تحقيق توازن رعب حقيقي مع العدو

bb8b1a8c63af25e5ace98f205e273a4d1

معاريف: سيناريوهات رعب قد تتحقق في المستقبل.. من سلطة "أهون الشرور" إلى"واقع بلقاني"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية