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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة

الجمعة 03 مارس 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة



محافظات/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 8 مواطنين من الضفة.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة سلواد شرقًا، هم: يوسف حامد، وينال هيثم حامد، وحسن الناطور.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب محمود أسعد الشوعاني من مخيم قلنديا شمالا، أثناء تواجده في مكان عمله بشارع القدس في مدينة البيرة، ولاعب نادي جبل المكبر المتوّج بطلا لدوري المحترفين لكرة القدم، الشاب أحمد أبو خديجة.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله عبد الرحمن حماد (21 عاما).

ومن محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فائق أحمد بني عودة (27 عاما)، وشاهين جلال بشارات (26 عاما) من بلدة طمون جنوبًا.

#الاحتلال #الضفة

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