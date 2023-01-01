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باسم يخور يوضح حقيقة مشاركته في المسلسل التركي "ايزل"

الخميس 02 مارس 2023 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
باسم يخور يوضح حقيقة مشاركته في المسلسل التركي "ايزل"



وكالات / سما /

علق الفنان السوري باسم ياخور على الاخبار المنتشرة حول مشاركته في المسلسل التركي "ايزل".

وقال باسم، في تصريحات اعلامية، انه يعيش حالياً فترة استراحة فنيا، لا سيما بعد وفاة والده الإعلامي السوري إبراهيم ياخور.

وقال باسم: "أنا مؤمن بقضاء الله وقدره، لكنني لا زلت حزيناً على رحيل والدي، وهذا الحزن تضاعف بالمأساة التي حلت ببلدي جراء الزلزال الذي حدث، وأنا ذهبت بنفسي لأتفقد أحوال الناس وألمس مدى احتياجاتهم لمساعدتهم، وأتمنى من كل المقتدرين زيارة المنكوبين ومد يد المساعدة لهم".

من جهة أخرى، نفى بايم الاخبار المتداولة حول مشاركته في النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "أيزل".

#باسم ياخور #ايزل #تركي #المسلسل التركي

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