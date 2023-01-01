طرق تطويل وترطيب شعر المولود

وكالات / سما /

غالباً ما تهتم الأمهات بالحفاظ على شعر الطفل ناعماً، منذ بلوغ الطفل 3 أشهر؛ فقد يكون لديه شعر جاف جداً، أنت بالتأكيد تستخدمين ما يتوافر لك من الزيوت.

زيت الأطفال لشعر المولود

إذا كان شعر مولودك مجعداً أو جافاً تماماً، يمكنك استخدام زيت الأطفال، إنه يمد الشعر بالرطوبة اللازمة، لكنه قد يكون ثقيلاً على رأس المولود.

كريم زبدة الشيا لشعر المولود

استخدمي كمية بسيطة، وادهني بها الشعر ليلاً، أو امسحي القليل منه على رأس المولود في أثناء الاستحمام، واجعلي هذا جزءاً من روتينك اليومي.

غسول الترطيب لشعر المولود

ستجدين أن غسول الترطيب يعمل بشكل أفضل، خاصة للشعر الجاف؛ فهو يساعد على بقاء الشعر في حالة جيدة والاستمرار في النمو.

فازلين للأطفال لشعر المولود

اذهبي إلى البقالة واحصلي على «Baby Vaseline». إنه كريمي جداً، ولكنه رائع! يمكنك فرك طفلك من الرأس إلى إصبع القدم، بالفازلين، وستحصلين على شعر لامع وجلد ناعم.

زيت الزيتون لشعر المولود

افركيه على رأس الطفل، وضعي غطاءً بلاستيكياً عليه لمدة 15 دقيقة تقريباً، ثم استخدمي المرطب لإزالته عن الرأس، كرري العملية مرة أسبوعياً.

زيت جوز الهند لشعر المولود

إنه مفيد بشكل رائع! يمنح الشعر ملمساً رائعاً ولمعاناً. ضعي قطرات منه على رأس طفلك لمدة 10 دقائق، قبل موعد الحمام.

معلومات عن شعر المولود

يولد معظم المواليد بشعر كثيف مهما كان نوع المولود.

قلة من المواليد يولدون بدون شعر أو بشعر خفيف.

يبدأ تساقط شعر المولود خلال الستة أشهر الأولى من عمره.

لا داعي للقلق بخصوص كثافة الشعر أو قلته، لأنه سوف يتغير ويسمي العامة الشعر في أول أيام المولود بـ « شعر البطن».

تلعب الوراثة والجينات دوراً في نوعية ولون الشعر من حيث النعومة أو الخشونة، ولا يمكن التحكم بهذه الصفات عن طريق حلاقة شعر المولود كما يعتقد البعض.

لا تقلقي بشأن شكل شعر طفلك عند الولادة، فهو سيتغير بعد سنة من عمره، وسوف يظهر الشعر الحقيقي له.

وجد العلماء أن غالبية شعر المواليد تحصل على الجينات المميزة لها من الأب، ولذلك غالباً ما يشبه شعر الأبناء شعر الآباء وليس شعر الأمهات.

خرافات حول حلاقة شعر المولود

هناك خرافات تتداولها بعض النساء حول شعر المولود، ومنها أن حلاقة شعر المولود بعد ولادته تمنحه شعراً ناعماً وكثيفاً، ولكن ذلك لا أساس له من الصحة، بل الحلاقة تزيده سماكته فقط ، فالوراثة هي التي تتحكم في طبيعة الشعر خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر الطفل.

لماذا يسقط شعر المولود؟

يحدث ذلك بسبب انسحاب الهرمونات الموجودة لديه من الأم، وبالتالي فهو سوف يعتمد على نفسه في تكوين شعره الجديد.

سوف تظهر ملامح الشعر خلال عامه الأول، ولا داعي لاتباع الوصفات والنصائح من الأخريات وكبيرات السن لتحسين صفات الشعر.

نصائح لتطويل شعر المولود

يجب عليك عزيزتي الأم أن تستخدمي شامبو يحتوي علي زيوت و مستخلصات طبيعية تهتم بالبصيلات و تطهر الفروة خصوصا لو كانت من النوع الذي يظهر فيها قشور، أو في حال كانت فروة رأس الطفل دهنية أو تصدر منها رائحة مزعجة، وهذه الأنواع من الشامبو تحفز نمو الشعر الجديد للطفل.

يفضل أن تستخدمي شامبو يحتوي أيضاً على مستخلص الكاموميل الذي يعمل على تطهير فروة الرأس بشكل طبيعي والشامبو الذي يحتوي على مستخلص القطن الذي يعمل على نمو شعر صحي وناعم منذ البداية.

تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند قبل الحمام بساعة بعد عمر السنة.

التغذية الصلبة السليمة والصحية للرضيع تضمن نمو صحي للشعر.