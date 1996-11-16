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بالأسماء.. مصر تسقط الجنسية عن 5 أشخاص بسبب إسرائيل

الخميس 02 مارس 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. مصر تسقط الجنسية عن 5 أشخاص بسبب إسرائيل



القاهرة / وكالات /

قررت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن عدد من الأشخاص لتجنسهم بجنسية أجنبية (الإسرائيلية)، حسبما نشرته الجريدة الرسمية.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 13 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن سارة محمد حسن حسين عبد العزيز من مواليد إسرائيل بتاريخ 2000/9/24، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

- قرار رقم 14 بإسقاط الجنسية المصرية عن ديانا محمد حسن حسين عبد العزيز من مواليد إسرائيل بتاريخ 1999/9/15، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

- قرار رقم 15 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن راني محمد حسن حسين عبد العزيز من مواليد إسرائيل بتاريخ 1997/2/4، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

- قرار رقم 16 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن هند خالد محیي رضوان من مواليد إسرائيل بتاريخ 1995/8/20، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

- رقم 17 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد خالد محیي رضوان من مواليد إسرائيل بتاريخ 1996/11/16، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

- قرار رقم 18 لسنة 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن صبحية إسماعيل أحمد صالح من مواليد شمال سيناء بتاريخ 1953/10/10، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

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