القضاء الأميركي يرفض الإفراج المشروط عن الفلسطيني "سرحان سرحان"

القدس المحتلة / سما /

رفضت لجنة "مجلس الإفراج" في ولاية كاليفورنيا، الإفراج المشروط عن سرحان بشارة سرحان الرجل المدان في اغتيال السناتور روبرت كينيدي عام 1968، وذلك في أول مراجعة اللجنة للقضية منذ أن قرر حاكم الولاية جافين نيوسوم العام الماضي أنه لا ينبغي إطلاق سراح سرحان، الفلسطيني الأصل والبالغ من العمر 78 عامًا.



كان قرار مجلس الإفراج المشروط الأخير، الذي أعقب جلسة استماع عبر الفيديو من سجن الولاية في مدينة سان دييغو، حيث يقضي سرحان حكمه ، المرة الثانية خلال ثلاث سنوات التي تم فيها النظر في إطلاق سراح سرحان، الذي أمضى 54 عاما خلف القضبان لإطلاق النار على السيناتور كينيدي، الذي كان حينها مرشحًا للرئاسة الأميركية، داخل فندق أمباسادور في مدينة لوس أنجلوس في نهاية ظهور حملته الانتخابية عام 1968.



وجادل محامو سرحان بأنه لا يشكل خطراً على الجمهور ويجب الإفراج عنه. في عام 2021 ، ووافقت لجنة من مجلس الإفراج المشروط على ذلك، ولكن بعد سلسلة غير عادية من الأحداث، نقض الحاكم اللجنة العام الماضي، متهماً أن إعادة تأهيله سرحان لم تتم بعد.



يوم الأربعاء ، بعد جلسة الاستماع السابعة عشرة للإفراج المشروط للسيد سرحان، تم تقديم التوصية الجديدة من قبل المفوض ونائب المفوض اللذين لم يكونا جزءًا من لجنة المراجعة في عام 2021. ولم يعلق المحافظ نيوسوم.



وأذهل اغتيال كينيدي الأمة الأميركية ، حيث كان الأميركيون يتصارعون مع الانقسامات العميقة بين الأجيال والثقافات ، وحرب فيتنام والحركة من أجل الحقوق المدنية، حيث كان السيناتور كينيدي - شقيق الرئيس المحبوب الذي اغتيل قبل سنوات قليلة فقط - كان قد فاز للتو في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا.



أطلق سرحان ، وهو فلسطيني من مواليد القدس وهاجر إلى الولايات المتحدة من الأردن ، النار على كينيدي وهو يسير في مخزن الفندق، واعترف على الفور تقريبا. في البداية ، أدين سرحان بارتكاب جريمة قتل واعتداء من الدرجة الأولى بقصد القتل وحُكم عليه بالإعدام ، ولكن بعد إلغاء حكم الإعدام في ولاية كاليفورنيا ، تم تخفيف هذه العقوبة لاحقًا إلى مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط.



وفي مقابلة تلفزيونية من السجن في عام 1989 ، قال السيد سرحان إنه قتل كينيدي لأنه "شعر بالخيانة من اقتراح السناتور خلال الحملة لإرسال طائرات عسكرية لدعم إسرائيل، لكنه قال لاحقًا إنه لم يتذكر إطلاق النار.



بحلول عام 2021 ، طلب قانون ولاية كاليفورنيا من مجلس الإفراج المشروط ، عند اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن نزيل ، أن يأخذ في الاعتبار العمر المتقدم للنزيل وشبابه القريب في وقت ارتكاب الجريمة. وبعد 15 رفضًا سابقًا ، منحته لجنة من المفوضين الإفراج المشروط في ذلك العام.



وأشاروا بعد ذلك إلى أن سرحان قد طور نفسه من خلال تلقي دروس في السجن. كما حث اثنان من أبناء كينيدي على التساهل.



لكن معظم أفراد الأسرة كانوا مصرين على بقاء سرحان خلف القضبان وناشدوا نيوسوم لممارسة سلطته بموجب قانون ولاية كاليفورنيا لرفض توصية اللجنة. وفي كانون الثاني 2022 ، بعد أكثر من أربعة أشهر من المراجعة ، وافق الحاكم الديمقراطي - الذي تحدث منذ فترة طويلة عن كينيدي على أنه نموذج يحتذى به - على هذا الالتماس.



وكتب الحاكم نيوسوم العام الماضي: "بعد عقود في السجن ، فشل في معالجة أوجه القصور التي دفعته إلى اغتيال السناتور كينيدي". " سرحان يفتقر إلى البصيرة التي من شأنها أن تمنعه من اتخاذ نفس أنواع القرارات الخطيرة التي اتخذها في الماضي ".



منذ ذلك الحين ، طلبت محامية سرحان ، أنجيلا بيري ، من قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس إلغاء إنكار الإفراج المشروط الصادر عن حاكم الولاية نيوسوم لعام 2022، مع تعليق الالتماس ، وقالت (المحامية) يوم الأربعاء إنها تعتقد أن قرار اللجنة الأخير قد تأثر برفض الحاكم العام الماضي.



وقالت المحامية بيري: "لا أعرف كيف توصلت إلى نتيجة معاكسة" ، مشيرة إلى أنه منذ عام 2021 ، خضع سرحان للمزيد من الاستشارات وأضاف إلى سجله الطويل في السلوك الجيد.



وقالت: "سيبلغ من العمر 79 عامًا هذا الشهر". "إنه يحاول فعل الشيء الصحيح. يريد مساعدة شقيقه الأصغر ، الذي يكاد يكون أعمى. إنهم يريدون العيش معًا طوال سنواتهم المتبقية ".



لكنها قالت إن عائلة كينيدي ومحاميها جادلوا بشدة في جلسة الأربعاء بأن سرحان لا يزال يشكل خطرًا على المجتمع وأن اللجنة لديها "ديناميكية مختلفة".



وقالت: "مع سلطة الحاكم لعكس قرار مجلس الإدارة ، أعتقد أنه يجعل من الصعب على أي شخص حساس سياسيًا الإفراج عنه".