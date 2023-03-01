شاهد الصورة: سارة تبكي في أحضان نتنياهو ويواسيها

القدس المحتلة / سما /

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، صباح الخميس، إن قوات خاصة عملت الليلة الماضية على تخليص سارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة في تل أبيب، من حصار المتظاهرين لها في صالون "كوافير".

وبحسب الهيئةـ، فإن المتظاهرون حاصروا نتنياهو لأكثر من 3 ساعات، بعد أن علموا بوجودها في الصالون، قبل أن يتدخل العشرات من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية التي استعانت بمروحية كانت تحلق في الأجواء خلال إخلاء سارة من المكان.

وردد المتظاهرون شعارات منها "البلاد تحترق وسارة تصفف شعرها".