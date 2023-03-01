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وصفتها بالمقززة

واشنطن تدعو نتنياهو للتنصل "علنا" من تصريحات سموتريتش حول حوارة

الأربعاء 01 مارس 2023 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تدعو نتنياهو للتنصل "علنا" من تصريحات سموتريتش حول حوارة



واشنطن/سما/

دعت الولايات المتحدة الأميركية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في إسرائيل، إلى التنصل علناً من تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي دعها فيها إلى "محو" قرية حوارة عن الوجود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، إن تعليقات وزير المالية الإسرائيلي  "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

وأشار برايس إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف.

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر تسلئيل سموتريتش الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية"، أن من واجب إسرائيل "محو" بلدة حوارة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش: "أعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون هي من تمحوها (بلدة حوارة) وليس.. أشخاص عاديون".

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ببيان الخارجية الامريكية التي اعتبرت تصريحات الارهابي سموتريتش بمحو حواره انها غير مسؤوله ومقززه وتدعو للعنف.

وقال الشيخ، إن دعوة الارهابي سموتريتش إلى مسح بلدة حوارة عن الوجود، هي دعوة إرهابية عنصرية يعلنها وزير إرهابي في حكومة الاحتلال.

وأضاف: "إن هذا يتطلب من المنظمات الدوليه الحقوقية محاكمة هذا الارهابي بتهمة الدعوة لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".

#واشنطن

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