  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بعد مزاعم الاغتصاب.. أول تعليق من النجم المغربي أشرف حكيمي

الأربعاء 01 مارس 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مزاعم الاغتصاب.. أول تعليق من النجم المغربي أشرف حكيمي



وكالات / سما /

خرج نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وباريس سان جيرمان أشرف حكيمي، أمس الثلاثاء، بأول تعليق على الفتاة، التي تتهمه باغتصابها في منزله.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن حكيمي نفى هذه المزاعم، وقال إنها "خاطئة تماما"، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وبدا اللاعب الشاب البالغ من العمر 24 عاما مبتسما ومرتاحا، مساء أمس الإثنين، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجوائز "ذا بيست" في العاصمة الفرنسية.

وقال مراسل "ماركا" في باريس: "كان حكيمي هادئا للغاية"، على الرغم من أن التقارير المزعومة، تزامنت مع حفل "ذا بيست".

وفتح مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف نجم المنتخب المغربي.

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة، تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير، وفق ما أفادت صحيفة "لو باريزيان" في معلومات أكدها المصدر لفرانس برس.

وفي اتصال مع فرانس برس، رفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق، مبديا امتعاضه من "المعلومات المنشورة" في الصحافة لأنها "تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة".

ووفقا للمصدر نفسه المطلع على القضية، فقد توجهت هذه المرأة إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، الأحد، للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

واتصلت فرانس برس بباريس سان جرمان للوقوف على رأيه، لكنها لم تحصل على أي رد من نادي العاصمة.

وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

وكان أشرف من الركائز الأساسية، التي قادت المغرب، نهاية العام المنصرم في مونديال قطر، إلى إنجاز تاريخي، بعد أن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

#باريس سان جيرمان #الاغتصاب #أشرف حكيمي #المغرب

الأكثر قراءة اليوم

عودة إلى "الردّ السريع".. من هي "كتيبة طولكرم"؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

العمادي يؤجل زيارته لغزة

أزمة جديدة تعصف بحكومة نتنياهو: وزير من "عوتسما يهوديت" يقدم استقالته

جنود احتياط من "وحدة النخبة 8200" يوجهون رسالة تهديد للحكومة الإسرائيلية

صورة لجن على غصن شجرة .. رئيس دولة يؤكد "التقطها مهندس"

"الشيخ عتيد".. خطة لاغتيال صدام حسين انتهت بكارثة على "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

2023-03-01_09-43-48_967663

رئيس الشاباك السابق: قد نصل إلى “حرب أهلية” في غضون أسابيع وهذه حكومة إرهاب كاملة

هل ستشارك السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ بعد فشل "قمة العقبة"؟!

e2f7af6a-1163-4a17-bedf-80bcc2e9-1677607327

مطالبات إسرائيلية بالتحقيق مع سموتريتش لـ"تسببه بجرائم حرب"

مسؤول أميركي كبير يحذر: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية "في غضون 12 يوما"

حاجز-شوفة-1649571138 (1)

"كتيبة طولكرم" تُفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية