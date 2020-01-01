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منافس جديد يحارب ريال مدريد على توقيع بيلينجهام

الأربعاء 01 مارس 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منافس جديد يحارب ريال مدريد على توقيع بيلينجهام



وكالات / سما /

دخل منافس جديد مع ريال مدريد الإسباني من أجل الظفر بتوقيع نجم الوسط الإنجليزي، جود بيلينجهام، من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مساء أمس الثلاثاء، بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بات من ضمن الأندية الراغبة في انتداب اللاعب في الموسم القادم.

وأشار رومانو إلى أن المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لكتيبة الشياطين الحمر، معجب بشدة بجودة بيلينجهام، ويتمنى انضمامه لصفوف فريقه لتدعيم خط الوسط.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعب ضمن مفكرة بحث ليفربول الإنجليزي، حيث يرصده المدرب الألماني يورجن كلوب لتعزيز صفوف الفريق من أجل محاولة إعادة الريدز لسابق عهده في السنوات المقبلة.
بدوره، يضع الريال صفقة بيلينجهام على أولوية أجندته الصيفية لترميم الصفوف، لكن إدارة فلورنتينو بيريز لا تنوي السير في درب الجنون في الصفقة، ولن تدفع أكثر من 150 مليون يورو للظفر بتوقيع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط بيلينجهام بعقد مع إدارة دورتموند يصل لخط النهاية في يونيو 2025، مع العلم أنه يتواجد في النادي الألماني منذ صيف 2020، ويبلغ سعره في سوق اللاعبين حالياً نحو 110 مليون يورو.

#بيلينجهام #ريال مدريد #بوروسيا دورتموند #مانشستر يونايتد

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