جرافات بلدية الاحتلال تكمل عملية هدم لشقتين في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال والقوات، صباح اليوم الثلاثاء بلدة العيسوية في مدينة القدس.

ونفذت جرافة الاحتلال "إكمال عملية هدم لشقتين لعائلة محيسن، بذريعة البناء دون ترخيص".

وأوضحت عائلة محيسن أن الجرافة قامت بعملية هدم لبعض ما تبقى من البناء لشقتين "قيد الإنشاء" للعائلة، لافتة أن البلدية أصدرت قرار الهدم وقامت العائلة قبل عدة أيام بتنفيذه تفاديا لدفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف شيكل "أجرة هدم لطواقم البلدية والقوات"، لتفاجئ صباحا باقتحام المنزل وإكمال ما تبقى من الهدم .

واحتجزت قوات الاحتلال 3 فتية داخل سيارة الشرطة، كما منعت أفراد العائلة الخروج من منازلهم والوصول الى منطقة الهدم.

وأوضح الناشط المقدسي وعضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، أن طواقم البلدية تنفذ اقتحامات شبه يومية لبلدية العيسوية، وتوزع "إخطارات هدم واستدعاءات للبلدية" بذريعة البناء الغير مرخص، وبالمقابل ترفض البلدية الموافقة على الخارطة الهيكلية للبلدية المقدمة منذ سنوات، لإمكانية البناء والتوسع .

وأضاف أبو الحمص أن البلدية لا تراعي الزيادة الطبيعية للسكان، وترفض ترخيص البناء.