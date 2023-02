الآلاف يتظاهرون في تل أبيب تنديدا بعنف المستوطنين في حوارة

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء الاثنين، في تل أبيب، منددين بعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في بلدة حوارة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الآلاف تجمعوا في تل أبيب للتنديد بأحداث الأمس في حوارة، ورفض الأجندة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية والمؤيدة للمستوطنين".



وطالب المتظاهرون بالسلام والعدل مع الفلسطينيين، مرددين شعارات "بن غفير سنراك قريبا في لاهاي"، بالإشارة إلى محاكمته دوليا.

Happening now:



Thousands gather in Tel Aviv to condemn yesterday’s pogrom in Huwara and reject the extremist agenda of the kahanist, pro-settler and apartheid government.



We demand peace and justice, while the government wants chaos. But we shall fight - and we shall overcome. pic.twitter.com/ERs34zQwFV