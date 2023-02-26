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الآلاف يتظاهرون في تل أبيب تنديدا بعنف المستوطنين في حوارة

الإثنين 27 فبراير 2023 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب تنديدا بعنف المستوطنين في حوارة



القدس المحتلة/سما/

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء الاثنين، في تل أبيب، منددين بعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في بلدة حوارة.


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الآلاف تجمعوا في تل أبيب للتنديد بأحداث الأمس في حوارة، ورفض الأجندة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية والمؤيدة للمستوطنين".


وطالب المتظاهرون بالسلام والعدل مع الفلسطينيين، مرددين شعارات "بن غفير سنراك قريبا في لاهاي"، بالإشارة إلى محاكمته دوليا.

#حوارة

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