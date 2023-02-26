  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة عدد من الإسرائيليين وحرق حافلة للمستوطنين بالضفة (صور وفيديو)

الإثنين 27 فبراير 2023 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عدد من الإسرائيليين وحرق حافلة للمستوطنين بالضفة (صور وفيديو)



رام الله/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن إصابة عدد من الإسرائيليين بينهم ضابط وجندي، بعد تعرض مركباتهم للرشق بالحجارة واطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة، فيما اشتعلت النيران في حافلة للمستوطنين غربي رام الله.

وفي التفاصيل، أصيب 3 مستوطنين رشقا بالحجارة بينهم ضابط  وجندي قرب وادي الحرامية، شمالي رام الله.

وأصيبت مستوطنة بخدوش، و4 بالهلع جراء تعرض مركبة لإطلاق نار  قرب بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

وذكر موقع واللا العبري أن الضابط الذي أصيب رشقا بالحجارة عند وادي الحرامية حالته طفيفة.

وأفادت مصادر عبرية باندلاع حريق في حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالزجاجات الحارقة على طريق موديعين غربي رام الله.

 

#رام الله

الأكثر قراءة اليوم

كيف علق المسؤولون الإسرائيليون على إرهاب المستوطنين في حوارة؟

سلسلة عمليات إطلاق نار تسفر عن مقتل مستوطن قرب أريحا (صور وفيديو)

الجهاد الاسلامي يرغب في مواجهة مفتوحة.. الأوضاع تتجه لمواجهة عسكرية وصبر حماس قد ينفذ قريبا

حسين الشيخ يكشف كواليس قمة العقبة

مسؤول إسرائيلي يطالب بعملية عسكرية ضد السلطة.. وجيش الاحتلال يصدر قرارا جديدا

بن غفير يهاجم نتنياهو.. وماعوز يستقيل من الحكومة

نصرةً لحوارة.. مسيرات في غزة واستنفار على السياج بـ"الإرباك الليلي" (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

الشيخ: نحن في حوار مع حماس ولسنا قطاع طرق

photo_2023-02-26_18-49-57

سموتريتش يخطط لـ"أفيتار".. ومسؤولون عسكريون ينتقدون قرار وقف اقتحام المدن الفلسطينية

نتنياهو-وبن-غفير (1)

بن غفير يهاجم نتنياهو.. وماعوز يستقيل من الحكومة

الإمارات تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن في ظل التطورات المقلقة بالضفة

photo_2023-02-27_16-44-15

سلسلة عمليات إطلاق نار تسفر عن مقتل مستوطن قرب أريحا (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية