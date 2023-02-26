إصابة عدد من الإسرائيليين وحرق حافلة للمستوطنين بالضفة (صور وفيديو)

رام الله/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن إصابة عدد من الإسرائيليين بينهم ضابط وجندي، بعد تعرض مركباتهم للرشق بالحجارة واطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة، فيما اشتعلت النيران في حافلة للمستوطنين غربي رام الله.

وفي التفاصيل، أصيب 3 مستوطنين رشقا بالحجارة بينهم ضابط وجندي قرب وادي الحرامية، شمالي رام الله.

وأصيبت مستوطنة بخدوش، و4 بالهلع جراء تعرض مركبة لإطلاق نار قرب بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

وذكر موقع واللا العبري أن الضابط الذي أصيب رشقا بالحجارة عند وادي الحرامية حالته طفيفة.

وأفادت مصادر عبرية باندلاع حريق في حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالزجاجات الحارقة على طريق موديعين غربي رام الله.