أغرب وصايا الموتى بالمملكة المتحدة

وكالات / سما /

لقد فكرنا جميعًا تقريبًا في الموت، وغالبًا ما صاحب ذلك فكرة أمنياتنا الأخيرة أيضًا، ونحن نعلم أن كل من عليها فان ولا يأخذ أي منا شيئا إلى قبره، لكن هذا لم يكن تفكير البعض.

في المملكة المتحدة البريطانية، رصد بحث تم إجراؤه على الرغبات الأخيرة للموتى قبل وفاتهم (وصياتهم).

يريد البعض التبرع بالأعضاء، ومنهم من يريد دفن أو حرق جثته في مكان معين، والبعض الآخر لديه رغبات أخيرة محددة بشكل غريب. فقد أوصى رجل قبل وفاته أن تأكل عائلته لحمه في جنازته؟.

وفقًا لصحيفة ديلي ستار، قام إيان أتكينسون رئيس وكالة الأنباء البريطانية SunLife بمسح رغبات الناس الأخيرة قبل وفاتهم، وتعثر خلاله على رغبة رجل بريطاني يريد أن تأكل عائلته لحمه بعد الموت.

ياكلوا لحمه في جنازته

كان محددًا بشكل غريب أن لحمه يجب أن يقدم على أطباق لأفراد عائلته، حيث أوصى أن يتم تقطيع جثته وإطعامها للعائلة.

ومع ذلك، لم تتحقق هذه الرغبة الأخيرة لأن أكل لحوم البشر غير قانوني في المملكة المتحدة، وحذرت السلطات الأسرة من أنها لا تستطيع أكل أحبائها.

أغرب وصايا الموتى

لم تكن هذه آخر الرغبات الغريبة التي أوصى بها الموتى، كما جاء في هذا الاستطلاع، حيث طلب رجل أن يرتدي زي بابا نويل في نعشه.

وأوصى آخر أن يتم دفنه بـ حلويات 'n' بدلاً من التراب ، بينما يرتدي المعزين زي وحش العسل في جنازة شخص أحب Sugar Puffs.

طلب عامل زراعي أن يكون نعشه مبطنًا بسرير من القش وذهب رجل آخر في نعشه مرتديًا زي من إلفيس بريسلي.