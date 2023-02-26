الاحتلال يدفع بتعزيزات و يفرض حصارًا مشددًا على نابلس والشاباك يقيم غرفة قيادة خاصة

رام الله / سما /

تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات ظهر أمس الأحد، حصارًا مشددًا على محافظة نابلس.

وشددت تلك القوات هذا الصباح من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت غالبية الحواجز على مداخل ومخارج المحافظة والقرى المحيطة بها.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أغلقت حواجز حوارة وعورتا وطريق المربعة وزعترة، وإغلاق مدخل بيتا بالمكعبات جنوب نابلس، وأعاقت حركة المواطنين على مدخل بلدة صرة جنوب غرب المدينة، وتنتشر على مداخل المدينة.

و دفع جيش الاحتلال صباح اليوم (الإثنين) بتعزيزات إلى منطقة نابلس مكونة من كتيبتين وأربع سرايا وقوات خاصة.

ووفقا لتقرير موقع واللا العبري فقد عمل الشاباك على إنشاء غرفة قيادة خاصة مهمتها مواصلة البحث عن منفذ عملية حوارة أمس التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وبحسب مصادر محلية فقد قام جيش الاحتلال بجمع الكاميرات على الطرق الرئيسية من أجل تتبع طرق هروب المنفذ .

وحسب تقديرات المؤسسة العسكرية فإن مسار هروب المنفذ كان مهيأ بشكل جيد و أنه نفذ العملية بعد كمين طويل.

وبحسب التقرير فإن مهام غرفة الشاباك الخاصة هو منع هجمات المستوطنين الذين أحرقوا أمس بلدة حوارة.