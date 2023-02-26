3 قتلى خلال 24 ساعة: مقتل شاب من البعنة بإطلاق نار قرب المغار

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب أحمد نوح تيتي (44 عاما) من بلدة البعنة في منطقة الشاغور في جريمة إطلاق نار على شارع 85 بمحاذاة مفرق "شيفع" قرب بلدة المغار، صباح اليوم الإثنين.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب متأثرا بجراحه الخطيرة.

وذكر المضمد، علي شحادة، من المكان "مع وصولنا إلى المكان كان المصاب فاقدا للوعي داخل سيارة وهو يعاني جروح حرجة في جسده، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذه جريمة القتل الثالثة في البعنة خلال أقل من 24 ساعة، وذلك بعدما ارتكبت بالأمس جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها كل من محمد كامل حصارمة وكميل محمد حصارمة.

وتخيم أجواء من الحزن والغضب والاستنكار على البلدة منذ وقوع جريمة القتل المزدوجة بالأمس، سيما وأنه كان قد أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 عن هدنة لمدة 3 شهور بين الأطراف المتخاصمة بالبعنة ودير الأسد.