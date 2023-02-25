  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الإحصاء: انخفاض بنسبة 4% في عجز الميزان التجاري في كانون الأول الماضي

الأحد 26 فبراير 2023 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض بنسبة 4% في عجز الميزان التجاري في كانون الأول الماضي



رام الله / سما /

أظهر نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نشرت اليوم الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 571.5 مليون دولار أميركي، منخفضا بنسبة 4% خلال شهر كانون الأول الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، في حين ارتفع بنسبة 19%، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2021.

وبحسب نتائج المسح، فقد انخفضت الصادرات خلال شهر كانون الأول من عام 2022، بنسبة 5% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 5% مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 150.1 مليون دولار أميركي.

وسجلت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الأول من عام 2022 انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الأول من عام 2022. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 24% مقارنة مع الشهر السابق.

وانخفضت الواردات خلال شهر كانون الأول من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة 13%، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2021، وبلغت قيمتها 721.6 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الأول من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الأول من عام 2022. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

#الإحصاء الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة.. مسؤول: لن نوقف الاقتحامات بالضفة

غزة: رسم جمركي يدفع محلات الملابس إلى إضراب جزئي.. و"الاقتصاد" توضح

صحيفة: "قمة العقبة الأمنية" بروح "شرم الشيخ".. الجنرال "فينزل" بدل "دايتون"

عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا ويكشف عن خطر محدق (فيديو)

استطلاع: الليكود ينهار والشرخ سيتسع.. هذا هو الكاسب الأكبر

لهذا السبب.. محلل اسرائيلي يطالب باختراع جهاز يقرأ ما يدور في عقول الفلسطينيين!

مصر: ترحيل رئيس نادي الزمالك إلى السجن (فيديو)

الأخبار الرئيسية

قمة سياسية - أمنية تعقد اليوم في الأردن لمحاولة وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية

photo_2023-02-25_20-47-20

صحيفة تكشف عن مشاركة دولة جديدة في قمة العقبة

nab1-730x438

مصدر أردني يكذب ما يتداوله الاعلام العبري حول هدف قمة العقبة.. قيادي بحماس: هذه هي الحقيقة..

photo_2023-02-25_19-30-46

فصائل المقاومة بجنين: لقاء العقبة يمنح الاحتلال فرصة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا

55bbbba418b0dd0c4863b0ce695e3c6a

الكشف عن هوية الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة.. مسؤول: لن نوقف الاقتحامات بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية