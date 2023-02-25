نقابة المحامين تُعلق عملها بمحاكم الضفة للأسبوع الثاني

رام الله / سما /

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة، استمرار تعليقها للعمل أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها طيلة الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وطالبت النقابة في بيانٍ صحفي، المحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع الحالي، باستثناء ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمواعيد القاطعة للمدد، والطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.

وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وتحديد شكل ونطاق الفعاليات الميدانية، على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.