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" وزارة التربية و التعليم" تتحدث حول قرار تأجيل امتحانات "التوجيهي" ..

الأحد 26 فبراير 2023 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
" وزارة التربية و التعليم" تتحدث حول قرار تأجيل امتحانات "التوجيهي" ..



رام الله / سما /

 قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمة في وزارة التربية والتعليم أيوب عليان، الأحد، إن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة " التوجيهي" قيد الدراسة وسيكون هناك قرار نهاية الأسبوع الجاري جراء مواصلة المعلمين لإضرابهم.

ورجح عليان في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية"، أن يتم إلغاء جدول الامتحانات، وتحديد موعد جديد عندما تنتظم العملية الدراسية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستضطر اللجوء لمثل هذا الخيار رغم قسوته على الوزارة والطلبة والمعلمين.

وأشار إلى أنه سيكون لذلك تأثيرات تتعلق بالتحاق الطلبة في الجامعات وخاصة الخارجية منها.

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