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أطباء فلسطينيون في أوروبا يبحثون سبل تقديم الدعم الطبي لشعبنا

السبت 25 فبراير 2023 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء فلسطينيون في أوروبا يبحثون سبل تقديم الدعم الطبي لشعبنا



برلين/سما/

 بحث نخبة من الكادر الطبي الفلسطيني في أوروبا، خلال اجتماع عقد في مقر سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا في العاصمة برلين، تحت شعار "معاً وسوياً لبلسمة جراح شعبنا"، سبل تقديم الدعم الطبي لأبناء شعبنا في فلسطين والشتات.

وحضر الاجتماع "دورة الشهيد الطبيب عبد الله أبو تين"، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة المنظمات الشعبية واصل أبو يوسف، ومسؤول أوروبا في دائرة شؤون المغتربين أحمد عباس، وسفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين، عضو المجلس الصحي الأعلى الدكتور علي معروف.

واتفق المجتمعون على عقد مؤتمر طبي قريبا في رام الله بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح معروف، انه سيتم مساء اليوم السبت، تكريم البرفسور الراحل زيغفريد فوغل، بحضور زوجته وأطباء عرب وألمان، وبمشاركة الأحمد وأبو يوسف والسفير عرفة، وذلك في حفل بالجمعية الطبية الألمانية العربية، تقديرا لدعمه للشعب الفلسطيني خلال مسيرة حياته المهنية.

#نقابة اطباء فلسطين

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