مقاومون يستهدفون حاجز "جبارة" جنوب طولكرم بوابل كثيف من الرصاص

طولكرم / سما /

استهدف مقاومون، فجر اليوم السبت ، حاجز "جبارة" العسكري جنوب طولكرم بوابل كثيف من الرصاص.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا صليات كثيفة من الرصاص تجاه جنود الاحتلال المتواجدين قرب حاجز "جبارة" جنوب طولكرم، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

جدير ذكره أن مقاومون من سرايا القدس كتيبة طولكرم، وكتائب شهداء الأقصى يطلقون النار بشكل مستمر باتجاه حواجز الاحتلال القريبة من طولكرم.

وفي الإطار، استهدف مقاومون البرج العسكري المقام على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بقنابل محلية الصنع.

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال اعترف في وقتٍ سابق بتعرض حواجزه لأربع عمليات إطلاق نار في الخليل ونابلس وجنين، وبذلك تصبح الليلة هي الأصعب على حواجز جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.