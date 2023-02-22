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صحيفة عبرية : التصعيد مع غزة بات قريباً

السبت 25 فبراير 2023 06:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : التصعيد مع غزة بات قريباً



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن التصعيد بين فصائل غزة و الإسرائيلي بدأ بعد إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف فجر يوم الخميس الماضي.

وبحسب المحلل العسكري للصحيفة العبرية تال ليف رام، أكد أن تبادل الضربات بين غزة والجيش الاسرائيلي الذي بدأ الخميس يشير إلى أن اتجاه التصعيد في قطاع غزة واضح.

وأضاف تل ليف أنه سيكون من الصعب للغاية إيقاف التصعيد إذا اندلع مشيراً إلى أن الجيش لا يزال يعتقد أن حماس ليست معنية بالحرب، ولكن أرقام إطلاق الصواريخ تشير إلى تغيير كبير في سياسة حماس.

وزعم أن حماس تعطي الضوء الأخضر للفصائل الأخرى لإطلاق الصواريخ، في محاولة لتأسيس معادلة جديدة لخلق أحداث استثنائية مثل إطلاق الصواريخ من القطاع التي تهدف إلى عرقلة وتهديد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الضفة وشرق القدس والأقصى.

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