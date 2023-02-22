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استهداف عدة مواقع عسكرية للاحتلال في الضفة

السبت 25 فبراير 2023 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف عدة مواقع عسكرية للاحتلال في الضفة



محافظات/سما/

وقعت مساء الجمعة، عدة عمليات إطلاق نار وحرق حواجز ونقاط مراقبة عسكرية تتمركز عليها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، جرى استهداف حاجز قلنديا شمال القدس بعبوتين محليتي الصنع، فيما استهدف حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بعبوة محلية الصنع.

وتم استهداف البرج العسكري المقام على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بأكواع محلية الصنع.


كما جرى استهداف حاجز صرة جنوب غرب نابلس بإطلاق نار.

وجرى إضرام النار بنقطة مراقبة عسكرية على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، واطلاق نار على نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على جسر حلحول شمال الخليل دون وقوع اصابات.

وأعلنت كتيبة جبر استهداف مركبة لقوات الاحتلال على شارع ٩٠ بأريحا بعبوات شديدة الانفجار، وانسحاب المقاومين بسلام.

كما استهدف مقاومون بوابة "فرعون" وحاجز جبارة جنوب طولكرم بوابل كثيف من الرصاص.

#الضفة الغربية المحتلة

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