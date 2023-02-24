قائد سلاح الجو الإسرائيلي ينهي زيارة إلى المغرب

القدس المحتلة/سما/

أنهى قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، زيارة رسمية إلى المغرب هي الأولى له، كان قد بدأها الثلاثاء الماضي.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة: “تفقد الوفد الإسرائيلي قاعدة بن جرير الجوية المغربية وأكاديمية سلاح الجو الملكي المغربي ومقر قيادة سلاح الجو الملكي”.



وأضاف: “خلال الزيارة التقى قائد سلاح الجو مع نظيره المغربي مفتش القوات الملكية الجوية، ‏جنرال دو ديفيزيون العابد العلوي بوحامد”.



وأردف: “أثنى القائدان على تعزيز التعاون بين الجيشيْن وبحثا قضايا عسكرية مركزية ومن ضمنها حماية السماء وإجراء تدريبات جوية مشتركة”.



وقال بار: “هذه لحظة مؤثرة حيث نزور لأول مرة سلاح الجو الملكي المغربي الذي يعتبر من أكثر أسلحة الجو مهنية وتقدما”، وفق ما نقل بيان الجيش.

وتابع المسؤول الإسرائيلي: “سنسعى ونعمل على تطوير مجالات التعاون والمصالح المشتركة وسنعزز الشراكة في التدريبات والخبرة وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي”.



وتأتي الزيارة بعد أسبوع من زيارة القائد الأعلى لسلاح المدفعية المغربي محمد بنوالي إسرائيل، وفي 12 سبتمبر/ أيلول 2022 شارك المفتش العام للجيش المغربي بلخير الفاروق في مؤتمر دولي بإسرائيل حول الابتكار في المجال العسكري.



وأعلنت إسرائيل والمغرب في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، مما أثار رفضا واحتجاجات من جانب أحزاب وأوساط شعبية رافضة للتطبيع.



ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 دول فقط، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان، علاقات معلنة مع إسرائيل التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان.