فيديو.. مانشستر سيتي يستسلم للتعادل مع لايبزيج في دوري الأبطال

استسلم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتعادل بهدف لمثله مع فريق لايبزيج الألماني، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وحلت كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا ضيفةً على أرضية ملعب ريد بول أرينا بهدف الحصول على أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب في ملعب الاتحاد خلال شهر مارس المقبل.

السيتي تمكن من افتتاح التسجيل بهدف حمل توقيع النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 27، بعد لمسة مهارية رائعة مر بها من مدافع الفريق المنافس، قبل أن يضع الكرة في شباك المحليين.

وعقب الاستراحة، كثف لايبزيج من هجماته بهدف تسجيل التعادل، وبالفعل تمكن ممن الوصول لمبتغاه بهدف من ضربة رأسية حملت بصمة الكرواتي يوشكو جفارديول بحلول الدقيقة 70.

وحاول كل فريق الوصول لمرمى الآخر في الدقائق المتبقية من الفترة الثانية، لكن الأمور ظلت على حالها حتى أطلق الحكم صافرته معلناً انتهاء اللقاء على وقع التعادل بهدف لكل منهما.