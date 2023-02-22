فيديو: إطلاق رشقة صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

غزة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم، رشقة صاروخية صوب مستوطنات غلاف قطاع غزة، فيما دوت صفارات الإنذار فيها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل صفارات الإنذار، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة، القبة الحديدية اعترضت 5 وسقط واحد في منطقة مفتوحة.

وذكرت القناة الـ13 العبرية أن بلدية عسقلان أعلنت فتح الملاجئ العامة، مشيرة إلى أن مجموعة من المستوطنين أصيبوا بالهلع بعد تفعيل صفارات الإنذار في سديروت وعسقلان.

وأفادت القناة بأنه تم فتح مراكز الاتصالات المجانية لتلقي الدعم النفسي للمستوطنين في غلاف غزة بعد إطلاق الصواريخ الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مجزرة نابلس التي ارتكبها الاحتلال وخلفت 11 شهيدًا، حيث توعدت فصائل المقاومة بالرد على هذا العدوان.

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