460 ضابطا سابقا في المخابرات الإسرائيلية يوجهون رسالة عاجلة لـ"أبو نبيل"

القدس المحتلة/سما/

تقدمت مجموعة من الضباط والعاملين القدامى في سلك المخابرات الإسرائيلي، فاق عددها الـ460 شخصا برسالة عاجلة إلى الرئيس السابق للمخابرات، وزير الزراعة آنيا آفي ديختر.

ومن بين الضباط الإسرائيليين السابقين الذين بعثوا الرسالة، ثلاث قيادات ترأست المنظمة، وهم كارمي جيلون وعامي أيالون ويوفال ديسكين، حيث دعوا من خلالها آنيا آفي ديختر إلى الجهر بمعارضته لما وصفوه بـ"الثورة القضائية"، لا سيما في أعقاب تمرير بندين رئيسيين منها في القراءة الأولى بالكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين.

وقالت الرسالة: "أبو نبيل، (الاسم الحركي لديختر أثناء خدمته في المخابرات) لا تأخذ قسطا في التهديدات التي تمس بالمؤسسات الديمقراطية في إسرائيل..نحن مجموعة من مئات العاملين القدامى في الشاباك- الحراس، الذين عملوا بجانبك وتحت قيادتك ليلا ونهارا للحفاظ على أمن دولة إسرائيل وقوتها الوطنية بروح القيم التي تنص عليها وثيقة الاستقلال".

وأضافت: "نحن أهل الظل الذين كبرنا على أهمية شأن الدولة الرسمية والتواضع وضبط السلطة نجد صعوبة في البقاء في الظل والوقوف جانبا في مواجهة الأحداث التي تهز المجتمع الإسرائيلي هذه الأيام..من منظورنا، فإن التعديلات القضائية الهادفة إلى إضعاف السلطة القضائية هي بمثابة انقلاب على طبيعة وأولويات النظام الديمقراطي".

وأكمل الضباط السابقون: "أنت ونحن نعلم جيدا أنه لم يتم أبدا عرقلة أو منع أي أمر أصدره الشاباك وجده ضروريا، من جانب المستشار القضائي أيا كان أو محكمة العدل العليا، ولكن فقط تم إجراء بعض التعديل عليه".

وتم توقيع الرسالة بالقول: "نتوجه إليك ونسألك.. لا تأخذ قسطا في التحركات التي تهدد أسس النظام الديمقراطي ووحدة الشعب والحصانة الوطنية".

جدير بالذكر أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ أبدى امتعاضه من الأحداث التي تشهدها السياسة الإسرائيلية مؤخرا واستبدل توصيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"اليوم العظيم" الذي شهد تمرير بندين إشكاليين في القراءة الأولى بتوصيف آخر هو "يوم حزين وصعب".

وحث هرتصوغ الفريقين المتنازعين على إيجاد السبيل الأمثل للتوصل إلى مخطط متفق عليه يفضي بإجماع إلى إصلاح دستوري.