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ملابس بـ 80 الف شيكل.. نتنياهو يطلب "شيكاً مفتوحاً" لتمويل مصروفاته وزوجته

الثلاثاء 21 فبراير 2023 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملابس بـ 80 الف شيكل.. نتنياهو يطلب "شيكاً مفتوحاً" لتمويل مصروفاته وزوجته



القدس المحتلة / سما /

 قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة سلسلة من طلبات التمويل من الدولة قبل اجتماع اللجنة المالية المقرر عقده يوم الأربعاء.

وحسب المواقع العبرية ستقوم الدولة بتمويل ملابس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة والنفقات ذات الصلة - المكياج وتسريحات الشعر - بقيمة 80،000 شيكل بدلاً من 45،000 شيكل اليوم .

بالإضافة إلى ذلك ، يطلب الزوجان أن تمول الدولة بالكامل منازل الأسرة الخاصة - في شارع غزة وفي قيسارية

وردا على ذلك قال نتنياهو: "أنباء كاذبة عن مطالب سخيفة مقابل 50 مليون أنفقها بينيت على ترميم منزله".

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