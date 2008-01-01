هل عكا على موعد مع تسونامي؟

عكا/سما/

قالت بلدية عكا، مساء اليوم الاثنين، عقب انتشار شائعات تفيد بأن هناك احتمالا بتشكّل أمواج عاتية (تسونامي)، بأن "ما يتم تداوله وتناقله بخصوص ذلك هي إشاعات عارية عن الصحة".

وأشارت البلدية في بيان مقتضب إلى أنه "يتم التداول في هذه اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أخذ الحيطة والحذر من تسونامي قادم، وضرورة الصعود إلى الأماكن المرتفعة".

وشددت البلدية على أنه "في حالة حدوث أي طارئ وأي مؤشرات سنحيطكم علما برسائل رسمية معتمدة من الجهات والمؤسسات المختصة"، مطالبة بـ"أخذ المعلومات فقط من المصادر الرسمية".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها تراجع مياه بحر عكا لمسافة 200 متر بالتزامن مع الهزة الأرضية في تركيا مساء اليوم.

وأوضح مركز فضاء الناصرة أن تراجع المياه يعود إلى ظاهرة المد والجزر الناتجة عن كون القمر بمرحلة محاق. وأشار إلى أن هذه الظاهرة دورية وتحدث مرتين كل شهر، وليس هناك حديث عن تسونامي بسبب الزلزال، ولا داعي للقلق.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام مواطنين من مدينة عكا داخل الخط الأخضر برصد انحسار مياه البحر المتوسط على شواطئها.

ويأتي ذلك بعد ضجة كبيرة أثارتها مقاطع فيديو وصور تظهر "تراجع مياه البحر" في منطقة عدلون اللبنانية، وظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ.

في حين شهدت شواطئ محافظة شمال سيناء في مصر انحسار منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة تحدث لأول مرة، ما أثار الذعر لدى الناس.

لكن خبراء قالوا إن مسألة انحسار مياه البحر مرتبطة بالمد والجزر، ولا ترتبط بالزلازل التي ضربت سوريا وتركيا مؤخرا.