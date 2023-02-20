نتنياهو يعلق على بيان مجلس الأمن الدولي

القدس المحتلة/سما/

علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، على بيان مجلس الأمن الدولي عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة معتبرة أنه “احادي الجانب” وينكر الحق “التاريخي” لليهود.

وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو قال فيه إن "البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه".

وأضاف أن "مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطننا التاريخي"، على حد تعبيره. وأضاف أن بيان مجلس الأمن "يتجاهل الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل فيها 10 مواطنين إسرائيليين هذا الشهر".

وتابع مكتب نتنياهو أن مجلس الأمن "يغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب وتقديمها مساعدات مالية لعائلات الإرهابيين"، كما اعتبر مكتب نتنياهو أن البيان الأممي "يقزم جريمة معاداة السامية التي أدت إلى مقتل ملايين اليهود".

وأصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بيانا رسميا، أعرب فيه عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية، عن مزيد من البناء والتوسع الاستيطاني وإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا، في بيان رئاسي، تم الاتفاق عليه بالإجماع، إن "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967"، واعتبر أن النشاط الاستيطاني "عقبة" أمام السلام.

كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و‘إضفاء الشرعية‘ على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".

وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة.